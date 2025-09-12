Концертную площадку в уфимском «Арт-квадрате» закрыли на 20 суток

Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Ленинского райсуда Уфы о привлечении ООО «Молл» к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (ст. 6.4 КоАП РФ). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Молл» управляет концертной площадкой Box Park в уфимском «Арт-квадрате».

По решению райсуда, эксплуатация концертной площадки была приостановлена на 20 суток. Этому предшествовала проверка управления Роспотребнадзора по жалобам жителей домов вблизи «Арт-квадрата». Сотрудники ведомства пришли к выводу, что по ночам из-за выступлений на сцене возникает «превышение уровней шума», которое «создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан».

Олег Вахитов