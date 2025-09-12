Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как составляют La Liste Hotels и какие отели попали в рейтинг в этом году.

Фото: Cheval Blanc Seychelles

В Париже La Reserve празднует десятилетний юбилей и делает это красиво: отель вошел в список десяти лучших отелей мира в авторитетном французском рейтинге La Liste 2025, получив почти максимальные 99,5 балла из 100. Создатели рейтинга на своем сайте объясняют: «Верный своей философии беспристрастной оценки, La Liste Hotels применяет ту же методологическую строгость, которая обеспечила успех его гастрономического рейтинга. Запатентованный алгоритм объединяет и анализирует данные из более чем 400 международных источников, обеспечивая объективную оценку, которая не зависит от культурных предпочтений и региональных предубеждений».

В ход идут отзывы гостей, мнения профессиональных критиков, оценки сервисов бронирования и статьи крупных travel-изданий. Все это складывают в единую «формулу качества», и побеждает тот, кто получает больше баллов. Победителей десять, и все они занимают первое место. Вместе с упомянутым парижским La Reserve это парижский же Cheval Blanc, лондонские Connaught и Savoy, Il San Pietro di Positano и J.K. Place Capri в Италии, Rosewood Mayakoba в Мексике, Mandarin Oriental в Бангкоке и сразу два Peninsula — чикагский и шанхайский отели сети.

Анна Минакова