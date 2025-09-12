«Это не первая попытка у производителей пылесосов прорваться на авторынок»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о планах компании создать суперкар, похожий на Bugatti Chiron.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последний экземпляр базового Bugatti Chiron

Фото: Bugatti Последний экземпляр базового Bugatti Chiron

Фото: Bugatti

Я хорошо помню те времена, когда российские автомобильные журналисты ездили на специализированные выставки в Китайскую Народную Республику, в том числе чтобы посмеяться над нелепыми копиями Rolls-Royce Phantom, Porsche Macan, Range Rover Evoque и других успешных машин, переосмысленных в контексте азиатских представлений о прекрасном. Потом в Китае «накупили» дизайнеров и конструкторов из западных стран, после чего этим западным странам стало не до смеха. Автомобильная продукция из КНР не только выглядела не хуже, но и стала сама задавать тренды, в том числе визуальные.

Тем удивительнее была новость, что китайская компания Dreame собирается построить суперкар, как две капли воды похожий на Bugatti Chiron и обводами кузова, и даже радиаторной решеткой в виде подковы. Разве что у китайского автомобиля, в отличие от «француза», два ряда сидений, а дверей четыре. Интерьер, правда, полностью оригинальный: сплошные тачскрин-экраны без всяких там сверкающих европейских крутилок и прочих финтифлюшек. Рендеры автомобиля выложил у себя в соцсетях основатель Dreame Technology Ю Хао. Вообще-то его компания выпускает пылесосы, симпатичные такие, в виде палки в Москве тоже продаются. Теперь вот она решила заняться электрокарами. И это, кстати, не первая попытка у производителей пылесосов прорваться на автомобильный рынок. Большой проект был у компании Dyson, но не получилось. А внедорожники Rox, которые, к слову, у нас тоже продаются, были задуманы четыре года назад гендиректором компании-производителя роботов-пылесосов Roborock Technology.

Как пишет издание Car News China, прототип электрокара Dreame покажут на выставке бытовой электроники CES в Лас-Вегасе уже в январе 2026 года, а для производства якобы уже присматривается площадка в окрестностях Берлина. В последнее, конечно, верится с трудом, но жизнь учит, что реальностью могут оказаться даже самые неожиданные сценарии.

Дмитрий Гронский