На 15 часов дня в Прикамье проголосовало 12,8% избирателей

По состоянию на 15 часов 12 сентября явка избирателей по Пермскому краю c учетом дистанционного электронного голосования составила 12,84%, проголосовали 253 148 человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого избиркома Фото: пресс-служба краевого избиркома

На участках и при голосовании на дому работают наблюдатели, осуществляется видеонаблюдение. Все комиссии работают в штатном режиме. Голосование сегодня продлится до 20 часов.

Напомним, что сегодня в Пермском крае стартовали выборы губернатора, а также восемь основных и трое дополнительных выборов в органы местного самоуправления. Голосование будет длиться три дня — 12, 13 и 14 сентября. В регионе открылись 1743 участковые избирательные комиссии. В организации голосования задействованы более 16 тыс. сотрудников избирательных комиссий. В списки избирателей Прикамья включены 1 971 661 человек.