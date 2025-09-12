Санаторий «Талкас» в Башкирии купит компания из Магнитогорска за 86,2 млн рублей

ГУП «Башфармация» выбрало победителем аукциона на продажу имущества санатория «Талкас». ООО «Трест “Магнитострой”» из Магнитогорска было единственным участником тендера и предложило выкупить его по начальной цене, за 86,2 млн руб.

Санаторий «Талкас» расположен в деревне Исяново Баймакского района. Общая площадь недвижимого имущества составляет 9,19 тыс. кв. м. В имущественный комплекс входит лечебно-диагностический и административные корпуса, 15 спальных и жилых корпусов, шесть домиков, столовую, две бани, магазин, котельную, гаражи, склады, фонтанный комплекс и другие объекты. Санаторий занимается лечением заболеваний костно-мышечной и нервной системы, дыхательных путей, кожных, гинекологических и урологических заболеваний.

Как сообщал «Ъ-Уфа», санаторий выставлялся на торги в третий раз. В ноябре 2024 года санаторий продавали за 87,3 млн руб., а в мае текущего года — за 86,8 млн руб. Аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

Майя Иванова