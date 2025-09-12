В Сочи подполковник МВД приговорен к 9 годам строгого режима за взятку

Центральный райсуд Сочи признал бывшего старшего участкового уполномоченного УМВД виновным в получении крупной взятки и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Осужденный лишен звания подполковника полиции, также он должен выплатить штраф в размере 900 тыс. руб.

По данным ГАС «Правосудие», фигурантом уголовного дела об особо крупной взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ) является Сергей Габолаев, он же упоминается в отчетных материалах полиции как старший участковый уполномоченный УМВД в Центральном районе Сочи.

Судом установлено, что в июле 2024 года участковый уполномоченный предложил индивидуальному предпринимателю дать ему взятку в сумме 180 тыс. руб. за сокрытие нарушений в деятельности ИП. Предприниматель согласился и передал Сергею Габолаеву требуемую сумму.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что противоправную деятельность подполковника полиции выявили и пресекли сотрудники управления собственной безопасности главного управления.

Прокуратура края сообщила, что осужденный вину в совершенном преступлении не признал. Приговор не вступил в силу.

Анна Перова, Краснодар