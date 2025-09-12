Захарова назвала бездоказательными обвинения Молдавии в сторону РПЦ

У властей Молдавии нет доказательств того, что Россия с помощью Русской православной церкви влияет на ход выборов в стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «некие эксперты по якобы российским гибридным войнам» внесли РПЦ в перечень инструментов, которыми Москва влияет на выборы в Молдавии. «Это когда они священное писание читают, тогда они дезинформируют, что ли? — уточнила госпожа Захарова. — Тогда, извините меня, это уже саморазоблачительно для нынешних молдавских властей» (цитата по ТАСС).

Ранее архиепископа Православной церкви Молдавии Маркелла не выпустили из страны в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. МИД России призвал международные структуры обратить внимание на этот инцидент и «дать принципиальную оценку возмутительным действиям молдавских властей».

Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви, включающая в себя почти 1300 приходов. С 1992 года в стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, насчитывающая 291 приход.