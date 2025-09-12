Явка на выборах в Оренбуржье составила 17,68%
По состоянию на 15:00 (MSK+2) на выборах в Оренбургской области проголосовали 265 868 человек. Явка составила 17,68%. Об этом сообщает облизбирком.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В Оренбурге явка достигла 15,08%, проголосовал 67 541 избиратель. В Орске явка ниже — 9,76%, проголосовали 16 633 человека.
В Оренбуржье проходят досрочные выборы губернатора, выборы депутатов городского совета Оренбурга и выборы в органы МСУ. Всего в регионе проходят 450 избирательных кампаний.
На выборах в Оренбуржье работают 1428 постоянных и 25 временных избирательных участков. Более шести тыс. кандидатов претендуют на 4063 мандата на муниципальных выборах в Оренбуржье. В числе прочего замещаются два мандата глав сельских поселений.