Явка на выборах в Оренбуржье составила 17,68%

По состоянию на 15:00 (MSK+2) на выборах в Оренбургской области проголосовали 265 868 человек. Явка составила 17,68%. Об этом сообщает облизбирком.

В Оренбурге явка достигла 15,08%, проголосовал 67 541 избиратель. В Орске явка ниже — 9,76%, проголосовали 16 633 человека.

В Оренбуржье проходят досрочные выборы губернатора, выборы депутатов городского совета Оренбурга и выборы в органы МСУ. Всего в регионе проходят 450 избирательных кампаний.

На выборах в Оренбуржье работают 1428 постоянных и 25 временных избирательных участков. Более шести тыс. кандидатов претендуют на 4063 мандата на муниципальных выборах в Оренбуржье. В числе прочего замещаются два мандата глав сельских поселений.

