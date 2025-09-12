Захарова: Россия «жестко» отреагирует на изъятие ее активов в Европе

Россия будет жестко реагировать на любые попытки изъятия замороженных в Европе российских активов, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы неоднократно заявляли, что будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с любыми попытками лишить Россию права собственности на ее суверенные активы,— сказала госпожа Захарова на брифинге. — Эту позицию мы переподтверждаем».

Представитель МИД РФ предупредила, что последствия изъятия российских средств «будут крайне негативными» для всей мировой финансовой системы.

Ранее на этой неделе The Financial Times процитировала министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, который заявил, что Бельгия может поддержать решение ЕС изменить способ обращения с замороженными российскими активами, если юридические риски будут распределены между государствами-членами ЕС. Средства могут направить на помощь Украине.

В 2022 году государства ЕС и другие страны Запада заморозили активы Москвы за рубежом общей стоимостью €190 млрд. Большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Прибыль от этих активов направляется на погашение кредита в размере $50 млрд, который страны G7 предоставили Украине. Прибыль генерируется за счет активов, по которым наступает срок погашения и которые невозможно выплатить России. Некоторые европейские страны выступают за конфискацию активов с целью извлечения из них максимальной прибыли.

Анастасия Домбицкая