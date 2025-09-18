Соль вместо катализатора
Как химики научились дозировать изомеры с помощью галогенов
Химики выяснили, что управлять присоединением ароматических колец к органическим молекулам можно с помощью фтор-, хлор- и бромсодержащих солей. Такие добавки помогают изменить форму молекулы и скорость реакции, а потому получить нужные молекулы фармацевтически и промышленно ценных веществ. Предложенный подход потенциально поможет упростить синтез лекарственных препаратов, а также разработку новых функциональных материалов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в The Journal of Organic Chemistry.
Авторы исследования слева направо: ассистент Института химии Александра Сысоева, студентка магистратуры Яна Сафинская, старший преподаватель Михаил Ильин, руководитель проекта Дмитрий Болотин
Фото: Дмитрий Болотин
При синтезе различных молекул, в том числе лекарственных препаратов, крайне важно, чтобы используемые соединения-предшественники взаимодействовали строго определенным образом и сформировали нужный продукт. Например, в фармацевтике, а также при производстве пестицидов и красителей востребована реакция арилирования — присоединения ароматического фрагмента к органической молекуле. Чтобы осуществить такое превращение, обычно используют соли тяжелых металлов в качестве катализаторов. Однако их применения можно избежать и тем самым сделать синтез более экологичным. В этом случае химики используют йодониевые соли, содержащие помимо целевого ароматического фрагмента атом йода. И хотя йод позволяет проводить такие реакции без тяжелых металлов, он зачастую направляет превращение по двум альтернативным путям, в результате чего образуется смесь из нескольких продуктов, которые, соответственно, требуют дополнительного разделения и очистки, а это увеличивает время и стоимость производства. Поэтому химики ищут новые соединения для осуществления арилирования.
Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) исследовали более легкие аналоги йодониевых солей — хлорониевые и бромониевые соли, содержащие вместо йода соответственно хлор или бром.
Авторы провели модельные реакции арилирования морфолина — широко используемого в промышленности и органическом синтезе соединения. Когда к этому соединению добавляли только хлорониевую или бромониевую соль, в результате превращения образовывалась смесь двух изомеров — структурных форм молекулы. Между собой эти формы, называемые орто- и метаизомерами, отличались расположением морфолина в ароматическом кольце. При этом ортоизомера оказалось в три раза больше, чем метаформы.
Затем авторы дополнительно внесли в реакционную смесь соль, содержащую фторид-анион. Такой выбор был связан с тем, что анион фтора, взаимодействуя с компонентами реакции, сильно перераспределяет в них электронную плотность, от которой зависит реакционная способность молекул. В этом случае соотношение продуктов оказалось противоположным: 80% составил метаизомер и лишь 20% — ортоизомер. Помимо фторсодержащей добавки авторы протестировали добавки с другими галогенами — бромом и хлором, но оказалось, что они меняют пропорции изомеров гораздо слабее — всего на 1–8%.
Тем не менее химики выяснили, что используемые добавки влияют на скорость реакции. В случае хлорониевой соли хлорсодержащие добавки ускоряли процесс на 60%, тогда как в случае бромониевой соли любые дополнительные реактивы только замедляли ее превращения.
Первый автор статьи — Яна Сафинская
Фото: Дмитрий Болотин
Исследователи провели компьютерное моделирование, чтобы установить причину этого эффекта. Оказалось, что галоген-анионы, присутствующие в добавках, по-разному взаимодействуют с хлором и бромом в хлорониевой и бромониевой солях. В первом случае они перераспределяют электронную плотность в соединении так, что химическая связь, удерживающая атомы вместе, рвется легче. Вещество активнее вступает в превращение. В случае с бромониевой солью перераспределение электронной плотности приводит к обратному эффекту.
«Мы нашли довольно простой способ управлять реакцией арилирования, которая широко используется в фармацевтике и промышленности. Используя простые фторсодержащие соли, мы можем при комнатной температуре и без дорогостоящих металлических катализаторов направлять реакцию так, чтобы получать строго определенный изомер. То есть в зависимости от условий мы можем получить либо метаизомер, либо ортоизомер из одних и тех же соединений-предшественников. В перспективе это позволит разработать более эффективные и экологичные методы синтеза самых разных биологически активных молекул»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Дмитрий Болотин, доктор химических наук, главный научный сотрудник Института химии СПбГУ.