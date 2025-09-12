Два сарапульских предприятия попали под санкции Великобритании

Правительство Великобритании наложило санкции на два удмуртских предприятия, расположенных в Сарапуле. Речь идет об АО «Элеконд» и АО «Сарапульский радиозавод» (СРЗ). Санкционный список был опубликован на сайте кабмина Соединенного Королевства 12 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Березкин / Wikimedia Фото: Василий Березкин / Wikimedia

Из документа следует, что «Элеконд» внесли в список за получение выгоды от «деятельности в сферах, значимых для российского государства, а именно в электронных технологиях и обороне РФ». СРЗ также попал под санкции за работу в оборонной отрасли.

Всего к консолидированному санкционному списку было добавлено 30 новых записей, среди которых указаны 3 физлица и 27 юрлиц. В документе говорится, что их активы будут заморожены, а предоставление услуг доверительного управления (трастовые услуги) ограничено.

Сарапульский радиозавод основан в 1900 году и специализируется на разработке военных и гражданских средств связи. «Элеконд» был введен в действие в 1968 году, производит конденсаторы, модули на их основе и другие товары технического назначения.

Полина Сичинава