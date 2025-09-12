Галереи собрались на ярмарке

В Москве стартовала международная арт-ярмарка современного искусства Cosmoscow. До 14 сентября в «Тимирязев Центре» можно увидеть стенды почти 100 галерей. Для удобства пространство разделено на тематические секции. В «Базе» — крупные площадки, в «Контуре» — молодые участники и проекты галерей, которые работают в формате шоурума или онлайн. А в новом разделе «Сообщества» представлены проекты, развивающие арт-рынок.

Из нововведений в этом году — второй этаж, на котором расположилась секция коллекционного дизайна и некоммерческих партнерств. Cosmoscow — главное коммерческое событие в области современного искусства, заметил арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Это ярмарка, она ориентирована на продажу произведений искусств. Так что площадки, участвующие в этом мероприятии, либо выставляют так называемых галерейных художников, которых они давно знают и ведут, либо иногда пытаются показывать какие-то новинки. Но такое случается редко, потому что можно не угадать, а им все-таки надо в первую очередь отбивать стенды, которые достаточно дороги на Cosmoscow. Кроме того, в последнее время ходят слухи, что ярмарка вот-вот будет продана, потому что ее владелица Маргарита Пушкина каждый год пытается это сделать. Собственно, с моей точки зрения, забегая вперед, главный итог Cosmoscow — это то, что ее снова не удалось продать. Само мероприятие, с одной стороны, достаточно интересно, потому что показывает некий срез современного искусства, причем именно продажного, то есть того, что пользуется спросом. Но, с другой, весь антураж вокруг выставки — очень дорогие билеты, очень сложный подъезд к ней — не делает ее событием, широко открытым для художественной общественности».

На предпоказ 11 сентября билет на ярмарку стоил 40 тыс. руб. В дневное время проходит «Час коллекционера». Билеты на закрытую для массового посетителя часть обойдутся в 22 тыс. руб. Стандартные билеты стоят от 2 тыс. до 3 тыс. руб. В рамках ярмарки также организована образовательная и дискуссионная программы. Как отмечают СМИ, лекторий в этом году посвящен коллекционированию. А одна из самых ожидаемых дискуссий называется «Golden Collection. Коллекционеры: истории головокружительного успеха». Речь пойдет о частных собраниях, которые служат ориентиром для рынка и вдохновляющим образцом.

Многие галереи в этом году сделали ставку на моностенды с работами только одного художника. Это стало находкой выпуска, заметила владелица галереи a—s—t—r—a и одна из участниц ярмарки Алина Крюкова: «Знаковое событие — коллаборация "Мясного дома Бородина" с группой AES+F. Такой уровень коллаборации был у нас до 2014 года. AES+F — это пионеры современного российского искусства, которые продаются по всему миру и создали видеоинсталляции. Сложно это описывать словами, нужно просто прийти сюда и посмотреть, но это производит впечатление. Еще невероятной красоты белый моностенд Futuro, которая очень справедливо стала "Галереей года". И сделан невероятно интересный стенд двух коллекционеров Дениса и Милы Пак. Они назвали его un[ПАК]ing, там в формате разных ящиков скрыты произведения из их коллекции. Стоит сказать о мировой премьере лонгборда из полированной нержавеющей стали Григория Орехова, который представлен у нас. Он произвел фурор среди коллекционеров на закрытом превью. В России будет представлено только четыре таких объекта, а все остальные продадут на американском рынке. Среди российских скульпторов сложно встретить работы такого уровня и качества. У нас самые дорогие продажи — 3,8 млн руб. за дом-яйцо Григория Орехова, невероятно красивое аттрактивное произведение Кирилла Котешова (2,75 млн руб.) и работа Олега Доу (1,7 млн руб.)».

Три года назад в числе звездных покупателей Cosmoscow оказался Тимати. Он приобрел две работы Петра Швецова из серии «Бестиарий» за €23 тыс.

Екатерина Вихарева