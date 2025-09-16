Пространство против одиночества

Что общего у атомного ледокола, биопринтинга и литературных чтений? Все это — грани уникального культурного феномена под названием музей «Атом». Всего за два года он не только вошел в топ-5 ведущих научных музеев мира, но и кардинально изменил представление о том, как можно говорить о науке с обществом.

Генеральный директор фонда «Атом» Елена Мироненко.

Фото: Музей Атом Генеральный директор фонда «Атом» Елена Мироненко.

Фото: Музей Атом

Как превратить сложную отрасль в модный тренд, создать пространство против глобального одиночества и вдохновить новое поколение ученых, «Ъ-Наука» поговорил с генеральным директором фонда «Атом» Еленой Мироненко.

— Какие ключевые инициативы музея способствуют превращению музея в центральную точку научного туризма? Можете рассказать о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии и комитетом по туризму Москвы?

— Мне очень нравится, что государство заботится о популяризации науки в широком смысле, чтобы она становилась модной. Я вхожу в рабочую группу по развитию научных музеев в России, созданную при Российском научном фонде в феврале этого года. Мы объединяем разные площадки: Политехнический музей, фестиваль науки «0+», коллег из Музея Мирового океана в Калининграде, Музея криптографии и других. Мы формируем образ будущего и создаем базу, которая позволит сделать научные музеи максимально востребованными обществом.

Музей «Атом» — это, безусловно, заслуга государства и госкорпорации «Росатом». Подобных музеев, сопоставимых с нашим, сейчас в мире почти нет. За полтора-два года существования музей посетили более 3,3 млн человек. Изначально казалось, что музей об атомной промышленности предназначен как минимум для выпускников физического факультета, но реальность оказалась другой. В мире существует огромный запрос на знания: растут подкасты и информационные ресурсы, в том числе научные. Это важно, потому что научные знания должны верифицироваться. За ними стоят ученые, люди, которые занимаются настоящей наукой и могут подтвердить факты.

В прошлом году на базе нашего музея стартовал первый международный туристический форум «Открой Атом». К нам приезжали коллеги из Китая, Индии и арабских стран. С удивлением узнала, что в Индии наблюдается всплеск научно-популярного туризма: выстраиваются огромные очереди на посещение объектов научного и промышленного показа. Даже ранее закрытые предприятия открывают двери. Людей всегда привлекает элемент загадки и тайны, особенно когда речь идет о такой теме, как атомная отрасль, которая раньше была строго засекречена.

— Как музей «Атом» вдохновляет и формирует интерес к науке у молодежи? Как музей привлекает школьников и студентов — через образовательные программы, мастер-классы, конкурсы? Насколько важны профориентация и взаимодействие с учеными и туристами?

— Для меня как культуролога важно, что музей — это не только наука и индустрия, но и пространство для вопросов, рефлексии и человеческих историй. В «Атоме» мы стараемся сочетать мультимедийные технологии с живыми рассказами, создавать фестивали и иммерсивные экскурсии, где молодежь может участвовать, мечтать и открывать для себя будущее науки и промышленности. За почти два года работы к нам пришли миллионы посетителей, и каждый раз мы убеждаемся: когда музей интересен и понятен, он становится площадкой для общения и вдохновения.

Есть аудитория, которая не готова сразу глубоко погружаться в научные темы, и наша задача — не отпугнуть ее. Мы предлагаем легкие форматы, а затем постепенно расширяем глубину подачи — и люди возвращаются. Все зависит от языка и подачи материала. У нас потрясающие экскурсоводы, внимательные смотрители и очень пламенная команда, поэтому посетители приходят с друзьями и детьми: сарафанное радио работает в лучшем смысле.

Что может быть самым плохим для посетителя музея? Перенасыщение информацией. У меня был опыт в Музее геологии Центральной Сибири: тестируя двухчасовую экскурсию как не геолог, я столкнулась с массой узкоспецифичных терминов и ушла растерянной. Я поняла, что важно оставить пространство для любопытства, чтобы посетитель думал: «Мне еще не все рассказали», чтобы у него оставалось желание вернуться и узнать больше. Это сложная, но важная задача.

— Трансформация музейного пространства: высокие технологии vs. живое общение

Как вы сочетаете мультимедийные технологии с опытом реального присутствия? Как музей сохраняет баланс между виртуальным погружением и важностью личной встречи с экспонатами?

— «Атом» — третий музей, которым я управляю. Когда мы запускали один из самых мультимедийных музеев в России — «Дорогу памяти» — и главный храм вооруженных сил, мы делали замеры: где чаще всего останавливаются посетители. Это супермультимедийный проект, но выяснилось, что 70% гостей предпочитают не экраны и стелы, а рассматривать экспонаты и слушать живые истории людей.

Тренды, которые я наблюдаю в мировом музейном сообществе, обсуждаются, например, в Американском альянсе музеев и Британской ассоциации музеев. Одна из тем — глобальное одиночество и роль музеев в борьбе с ним. Музей должен стать площадкой, где людям не страшно встретиться лично, а не только виртуально.

Современный музей немыслим без технологий: мультимедийные инсталляции, VR, интерактивные панели помогают привлечь внимание и объяснить сложные процессы простым языком. Но мы никогда не забываем о главном: личной встрече с экспонатом, о живом рассказе экскурсовода и общении с другими людьми.

— Что значит для вас «пробудить гордость за отечественную науку»? Как музей помогает сформировать технологический суверенитет и ценность научных достижений?

— Любой музей, даже отраслевой,— это учреждение культуры, которое создает основу для устойчивого развития личности. Для меня нет деления: отраслевой музей, музей науки, художественный или исторический — все они влияют на формирование личности. Одна из главных задач музея — увлечь детей, чтобы они занялись наукой и внесли вклад в технологический суверенитет страны, чтобы рос человеческий капитал, от которого выиграет вся страна.

Мы рассказываем не только о науке, но и о ее значении для общества. Говорим не только о прошлом — о становлении атомной промышленности и советском атомном проекте, но и о настоящем: о современных ядерных технологиях, биопринтинге органов, освоении дальнего космоса с применением ядерных решений, ядерной медицине и радиофармпрепаратах. В этом году мы также отмечаем 500-летие освоения Северного морского пути, который сегодня трудно представить без ледоколов. Ребенок приходит в музей с родителями, и мы показываем ему не только прошлое и настоящее, но и будущее.

Музей «Атом» сегодня — не просто лучший в России или классный музей «Росатома»: мы один из пяти ведущих музеев мира, который умеет говорить не только о науке и промышленности, но и формировать образ будущего. Таких музеев в мире немного. Чем больше мы думаем о молодежи, тем больше открываем возможностей для нее и для себя.

— Музей за год принял более 2 млн гостей и провел сотни мероприятий — впечатляющие цифры! Как удалось достичь такого результата и какие планы на будущее: новые выставки, международные проекты?

— Нашему музею скоро исполнится два года, и за это время нас посетили более 3,3 млн человек. Мы сопоставимы с лучшими мировыми музеями наряду с Музеем научной фантастики в Чэнду (Китай), Музеем завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро (Бразилия), TeamLab Phenomena в Абу-Даби (ОАЭ), Музеем будущего (ОАЭ).

В планах музея очень насыщенная на события осень. Проведем заключительное мероприятие из цикла «БеспринцЫпные чтения. Атомная версия». На одной сцене выступят писатели Александр Цыпкин и Александр Маленков, актеры Павел Ворожцов, Павел Деревянко и Александра Ребенок и другие. Зрителей ждет встреча с современной русской прозой в необычном и уже полюбившемся формате литературных чтений.

В ноябре подведем итоги премии «История будущего», учрежденной фондом содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив АТОМ при поддержке государственной корпорации «Росатом».

Кроме того, музей анонсирует новые проекты. Цикл «Научные атомные дискуссии» с Алексеем Семихатовым, доктором физико-математических наук, главным научным сотрудником отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, ведущим телеканала «Наука» и научным куратором музея АТОМ. И музыкальный фестиваль, объединяющий историю и музыку в едином культурном пространстве, под кураторством художественного руководителя Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина Алексея Трифонова.

