В Белоруссии остановили продажу соусов и кетчупа российского бренда Astoria

Минздрав Белоруссии временно запретил ввоз в страну и продажу соусов на основе растительных масел торговой марки «Astoria». Их выпускает АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» (НМЖК, Нижний Новгород).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», в продукции нижегородского предприятия обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Также к ввозу и продаже запрещен кетчуп «Чили» Astoria, в составе которого обнаружен незаявленный изготовителем на маркировке консервант — диоксид серы.

Чтобы вернуть свою продукцию на рынок Белоруссии, производитель должен провести корректирующие мероприятия и обеспечить стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции. Также ему необходимо улучшить систему контроля качества.

Андрей Репин