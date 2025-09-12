В Белоруссии остановили продажу соусов и кетчупа российского бренда Astoria
Минздрав Белоруссии временно запретил ввоз в страну и продажу соусов на основе растительных масел торговой марки «Astoria». Их выпускает АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» (НМЖК, Нижний Новгород).
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», в продукции нижегородского предприятия обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Также к ввозу и продаже запрещен кетчуп «Чили» Astoria, в составе которого обнаружен незаявленный изготовителем на маркировке консервант — диоксид серы.
Чтобы вернуть свою продукцию на рынок Белоруссии, производитель должен провести корректирующие мероприятия и обеспечить стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции. Также ему необходимо улучшить систему контроля качества.