обновлено 14:40
Приговор пермскому фотографу вступил в законную силу
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) оставил в силе приговор пермскому фотографу Григорию Скворцову. Об этом сообщает портал Properm.ru.
Григорий Скворцов
26 июня 2025 года Пермский краевой суд признал господина Скворцова виновным в государственной измене и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Процесс по делу проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну.
Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, он якобы передал американскому журналисту книгу «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов».