Первые 100 тыс. тонн сахара произвели за сезон липецкие заводы

Предприятия Липецкой области произвели первые 100 тыс. т сахара из свеклы нового урожая. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным областного минсельхоза, на сегодняшний день переработано почти 900 тыс. т сахарной свеклы, выработано 102,3 тыс. т сахара. Переработку корнеплода ведут шесть предприятий региона, два из которых начали работу в середине августа (остальные запустились в конце августа – начале сентября).

«К нам также везут на переработку свеклу из соседних регионов»,— пояснила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

Производственные мощности предприятий региона позволяют перерабатывать до 45 тыс. т свеклы в сутки для выпуска порядка 7 тыс. т сахара.

«Хорошие показатели — по проведению уборочной кампании, по качеству урожая, по объему выработанной продукции. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность региона удерживают лидирующие позиции в стране и обеспечивают продовольственную безопасность»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В среднем заводы региона ежегодно производят порядка 800 тыс. т продукции.

Анна Швечикова