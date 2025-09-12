Глава РФПИ Дмитриев надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев одобрил снижение ключевой ставки и выразил надежду, что этот тренд сохранится.

«Это открывает дорогу для новых инвестиций и роста, позволяет динамичнее развиваться экономике»,— написал господин Дмитриев в Telegram-канале.

Ранее глава РФПИ уже высказывался о необходимости снижения ключевой ставки для роста российской экономики.

В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. Первое снижение ставки с сентября 2022 года произошло в июне этого года: с рекордных 21% до 20%. В июле регулятор опустил ставку еще на 2 п.п. — до 18%.