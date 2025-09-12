Сбербанк упростил способы получения пенсии

Каждый месяц пенсионеры Галина и Петр приезжают в отделение Сбербанка, расположенное неподалеку от дома. Уже много лет они регулярно посещают этот офис, чтобы получать пенсию, консультироваться по вопросам накопления денежных средств и пользоваться различными банковскими услугами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«До того, как мы стали клиентами Сбербанка, получение пенсий доставляло немало хлопот. Приходилось стоять в очередях, тратить время на дорогу и заполнять разные бумаги. Но теперь все изменилось»,— делится впечатлениями Галина.

Теперь пенсия приходит прямо на карточку Сбербанка, и супруги могут снимать деньги в ближайшем банкомате или расплачиваться картой в магазинах и аптеках. Благодаря мобильному приложению «СберБанк Онлайн» пенсионеры легко контролируют поступления и расходы, видят остаток на счете и даже оплачивают коммунальные платежи и телефон прямо с телефона.

Кроме того, сотрудники банка проявляют заботливое внимание и готовность прийти на помощь в любое время. Для Галины и Петра особенно важно, что каждый сотрудник внимательно выслушивает их запросы и объясняет любые нюансы.

Сегодня жизнь семьи стала намного комфортнее благодаря удобной системе пенсионного обслуживания Сбербанка. Пенсионеры чувствуют себя уверенно и спокойно, зная, что они всегда смогут оперативно решить свои финансовые вопросы и избежать ненужных волнений.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015

ПАО Сбербанк.