В Башкирии в августе почти 76% заемщиков отказали в автокредитах

В августе этого года в Башкирии доля отказов по заявкам на автокредиты составила 75,9%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 4% меньше, чем в августе 2024 года (79,9%).

В среднем по России доля отказов составила 77,0%, это на 4,7% меньше по сравнению с августом прошлого года (81,7%) и на 0,8% меньше, чем в июле этого года (77,8%).

Чаще всего в прошлом месяце отказывали в автокредитах в Новосибирской (80,2%) и Кемеровской (79,7%) областях и Краснодарском крае (79,3%). Наименьшая доля отказов зафиксирована в Татарстане (71,0%), Санкт-Петербурге (72,1%) и Нижегородской области (72,2%).

Наиболее серьезная динамика снижения доли отказов по заявкам на автокредиты в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в Москве (-8,7%), Московской области (-7%) и Санкт-Петербурге (-6,7%).

Наименьшую динамику сокращения доли отказов показали Новосибирская (-2,8%) и Кемеровская (-2,9 %) области и Татарстан (-3,5%).

Доля отказов по заявкам на автокредиты в конце 2024 – начале этого года выросла из-за отложенного спроса, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, ключевая ставка начала снижаться, и ожидается ее дальнейшее понижение, поэтому банки «адаптируют свой аппетит к риску к изменениям сложившейся конъюнктуры».

