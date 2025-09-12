Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На аренду машин скорой помощи в Уфе направят до 171 млн рублей

Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Башкирии на четырех аукционах 22 и 24 сентября выберет арендодателя автомобилей скорой помощи для нужд Сипайловской, Центральной, Ленинской и Калининской подстанций, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная стоимость контрактов составляет 171,6 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Услуги необходимо оказывать с 1 ноября этого года до 11 августа 2026 года. Для Сипайловской подстанции требуется девять автомобилей, для Калининской, а также Центральной — по 13 машин, для Ленинской — 12 автомобилей. Автомобили должны быть класса В и С, выпущенные не ранее 2019 года.

В октябре 2024 года Центр заключил контракты на аналогичные услуги с ООО «Авто-сити» и ООО «АКБ».

Майя Иванова