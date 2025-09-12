Спрос на вещи СССР в Ставрополе увеличился в 48 раз

Аналитики зафиксировали резкий рост продаж товаров с советской символикой в Ставрополе — спрос на женскую одежду увеличился в 2,5 раза, мужскую — в пять раз, а коллекционные предметы — в 48 раз. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе «Авито».

Исследование охватило продажи одежды, марок, этикеток, пластинок и других винтажных и современных товаров, связанных с СССР.

Лидерами стали толстовки и свитшоты с надписью «СССР» и другими советскими символами — их реализация выросла в 6,5 раза летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. На площадке представлены как дизайнерские варианты DNK Russia за 4800 руб., так и классические спортивные модели за 2890 руб.

В категории женской одежды наибольший прирост показали джемперы, свитера и кардиганы — на 76%, рубашки и блузы — на 67%, джинсы — на 66%, футболки — на 56%. Современный свитер с советской символикой стоит около 5000 руб., винтажная блузка — 3000 руб. Продажи советских свадебных платьев выросли на 40% из-за популярности торжеств в стиле 80-х и 90-х годов.

Среди мужской одежды больше всего увеличился спрос на шорты — в 3,5 раза, джинсы и брюки — в 2,5 и два раза соответственно. Реализация кофт и футболок этой тематики поднялась на 90%.

Коллекционные экземпляры из СССР показали рост продаж на 48%. Продажи грампластинок увеличились почти в четыре раза, игр из СССР — на 78%. На 72% чаще стали приобретать вещи и автографы советских знаменитостей. На площадке продается книга с автографом Михаила Горбачева за 22,5 тыс. руб. и открытка с подписью актера Анатолия Папанова за 4,3 тыс. руб.

Спрос на жетоны, медали и значки из СССР вырос на 53%, марки — на 46%. Советские значки можно купить от 54 руб. Также увеличились продажи открыток — на 36%, картин — на 25%, этикеток, бутылок и пробок — на 24%. Картина художника Анатолия Потапова «Лесной закат» 1960-х годов предлагается за 10 тыс. руб.

Тат Гаспарян