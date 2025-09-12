«От проинфляционных рисков не удалось уйти»

Центробанк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17%. Аналитики ожидали более решительных действий регулятора: на прошлом заседании 25 июля ее уровень опустился на 2 п.п., до 18%. К смягчению денежно-кредитной политики ЦБ перешел в июне, после того как ставка больше семи месяцев держалась на историческом максимуме. Решение регулятора прокомментировал экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов.

— Мы пытались рассуждать, что может повлиять на настроение и решение Центрального банка и привести его к более осторожному подходу. Все-таки речь о сочетании инфляционных сигналов и состоянии экономики на данном этапе. И ведь неслучайно, когда в прошлый раз ЦБ снизил процентную ставку на 200 базисных пунктов, четко в пресс-релизе было сказано, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось. Теперь смотрите, как меняется настроение в этом пресс-релизе: «Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, в последние месяцы активизировался рост кредитования». Вот, наверное, где возникло маленькое сомнение у ЦБ, почему нельзя торопиться с большим снижением процентной ставки — «высокими остаются инфляционные ожидания».

Дальше следует фраза, которая фактически для кого-то хоронит надежду на дальнейшее серьезное снижение: «Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% к 2025 году».

Дальше начинаются тонкости, потому что, согласно сообщению регулятора, в июле и августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 6,3% в пересчете на год, и это после 4,4% во втором квартале 2025-го. Все-таки ЦБ, как я говорил, обладает чуть большим набором данных, и в его руках большая статистика, чем видит рынок, который получает даже регулярные отчеты. Аналогичный показатель базовой инфляции снизился до 4,1%. Соответственно, большинство устойчивых показателей инфляции, как говорит нам ЦБ, находятся в диапазоне 4,6% в пересчете на год. И годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, — 8,2%. Дальше уже начинаются совсем детали, потому что отклонение, как пишет ЦБ, экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, замедление есть, оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста общей экономической активности в третьем квартале 2025 года, который остается положительным. Кроме того, динамика деловой активности неоднородна по отраслям, и значительное охлаждение наблюдается там, где отрасли ориентированы на внешний спрос, а внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения, бюджетными расходами. Денежно-кредитные условия смягчились, и вот, наверное, такой финальный аккорд: «Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте».

Я сейчас отвлекусь на то, что ЦБ говорил в прошлом пресс-релизе. Там обозначалось, что проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными в среднесрочном периоде. Здесь проинфляционные по-прежнему преобладают. То есть от этого, увы, не удалось уйти. Поэтому как итог — снижение на 100 базисных пунктов. Скажу только в завершение, что у нас большее укрепление рубля, 11,84 уже юань на бирже. И, естественно, падение фондового рынка более чем на 1%, 2876 пунктов индекс Московской биржи. Надеялись игроки, что все-таки будет помягче решение. Еще один аспект серьезный — это, конечно, бюджетная политика. Тут серьезных расхождений с тем, что обозначалось в прошлом и в этом пресс-релизах, нет. Банк России заявляет, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики, ее нормализация в 2025 году должна иметь дезинфляционный эффект, но это все то же самое, что мы видели и на июльском заседании.

