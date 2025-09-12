Григорий Лепс, «Спартак» и «Дракула»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Григорий Лепс, Pharaon, Государственный оркестр Башкирии и Ваня Дмитриенко. В театрах покажут спектакли «Богатырь из теста», «Трактирщица», «Доходное место» и «Спартак». В кинотеатрах Уфы состоятся четыре кинопремьеры: «Дракула», «Беги» и «Зверопоезд».

Концерты

14 сентября во Дворце молодежи прозвучит хрипловатый баритон Григория Лепса. Традиционно певец выступает в Уфе в середине сентября. Этот год не стал исключением. В программе концерта только лучшие и самые любимые песни, но не обойдется без премьер, обещают организаторы.

В тот же вечер, 14 сентября, в «Уфа — Арене» выступит рэпер Pharaon (Глеб Голубин). В Уфу артист приедет в рамках концертного тура «10:13».

17 октября в ГКЗ «Башкортостан» состоится концерт «Абонемент № 1. Шедевры вокально-хоровой музыки». Перед публикой выступит Государственный оркестр Башкирии. Он исполнит сценическую кантату «Кармина Бурана». Литературный источник «Кармина Бурана» — рукописный сборник XII века, найденный в начале XIX века в баварском бенедиктинском монастыре. Некоторые тексты принадлежат известным авторам средневековой лирики и сатиры.

В «Тинькофф холл» 17 сентября выступит Ваня Дмитриенко. Получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер», певец не остановился на достигнутом, продолжив свою карьеру с новыми хитами: «Вишневый» и «Цветаева». В новых песнях Ваня Дмитриенко демонстрирует себя с новой стороны: тексты стали более глубокие и зрелые, а звук — роковым.

«Музыкальный переполох» ожидается на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета 18 сентября. Солисты оперной труппы театра Эльвира Алькина, Лариса Ахметова, Любовь Буторина, Регина Звегинцева, Катерина Лейше, Татьяна Мамедова, Идель Аралбаев, Алим Каюмов, Владимир Копытов, Рим Рахимов, Ильгиз Хакимов исполнят отрывки из самых известных советских оперетт — «Вольный ветер» Исаака Дунаевского, «Цирк зажигает огни» Юрия Милютина, «Свадьба в Малиновке» Бориса Александрова, а также фрагменты знаменитых оперетт Имре Кальмана, Иоганна Штрауса и многое другое.

Спектакли

16 сентября Марийский национальный театр драмы покажет на сцене Молодежного театра музыкальный спектакль для детей по мотивам марийской народной сказки «Богатырь из теста». В семье Пайберде с Унави «родился» мальчик. Из теста, которое они замесили и поставили в печь на ночь. Богатырь все дела переделал у родителей, у соседей в деревне, а затем пошел помогать остальным. Сила его понадобилась в борьбе с трехголовым драконом, который заточил в подземном царстве девушек-красавиц. Там оказались и сестра, и невеста, и родители богатыря. В ролях: Сергей Данилов, Светлана Сандакова, Акпарс Иванов, Павел Ефимов.

17 сентября в Городском дворце культуры известный актер Гоша Куценко сыграет в спектакле московского театра «Ателье» по пьесе Карло Гольдони — «Трактирщица». Сюжет классической комедии — интрига покорения мужского сердца. Укротительница женоненавистника — прелестная Мирандолина. Какими же достоинствами должна обладать женщина небогатая и незнатная, чтобы каждый захотел на ней жениться: и капризный Маркиз, и богатый Граф, и верный слуга? Узнаете, придя на спектакль. В ролях: Илья Исаев, Антон Эльдаров, Григорий Сиятвинда, Александра Велескевич, Анна Ардова, Вячеслав Разбегаев, Дарья Семенова, Наталья Щукина. В актерском составе возможны изменения.

Свердловский театр драмы продолжает гастроли в Уфе. 17 сентября на сцене Русского драматического театра он покажет спектакль «Доходное место» по пьесе Александра Островского. В центре сюжета пьесы история чиновника Жадова. Он, будучи амбициозным, не желает выслуживаться, угождать, брать взятки, льстить или пользоваться протекцией. Со временем окружающая действительность давит на него: принципиальность или деньги? В ролях: Татьяна Малинникова, Андрей Кылосов, Анатолий Жигарь, Ирина Ермолова и другие.

19 сентября Юрий Григорович представит шестую постановку на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета — «Спартак». История известного предводителя гладиаторов и рабов в античной Италии в стихии воинственных и неукротимых мужских, обольстительных и трепетных женских танцев. В ролях: Роман Полковников, Ольга Гришенкова, Сергей Бикбулатов, Софья Саитова и другие.

Кино

В уфимских кинотеатрах — три премьеры.

Мистическая драма «Дракула». Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнаёт о смерти Елизаветы. Убитый горем он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое, а, узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины. Режиссер: Брэм Стокер. В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Гийом Де Тонкедек, Эвен Абид и другие.

Комедия «Беги». Вор-медвежатник Саша проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Чернов начинает преследовать сбежавшего свидетеля. А Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака, который он всеми силами пытается спасти. В ролях: Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин, Дана Мацюнскайте.

Мультфильм «Зверопоезд». Оказавшиеся на мчащемся поезде домашние питомцы пытаются сорвать планы мстительного барсука Ганса. Пушистые заложники могут рассчитывать лишь на Сокола — хитрого и изобретательного енота, готового на все, чтобы их спасти.

18 сентября в «Артерии» состоится традиционный «Кинолекторий» с кинокритиком Андреем Королевым. Зрители смогут посмотреть и обсудить иранский фильм «Миг невинности» режиссера Мохсена Махмальбафа.