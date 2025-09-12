ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции

Годовая инфляция в России снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к 4% в 2026, сообщили в Банке России.

Регулятор объяснил, что по возвращении роста цен к цели в 2026 году, все дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься, исходя из устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

На 8 сентября годовая инфляция составляла 8,2%.

В пятницу Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки до 17%. Аналитики прогнозировали снижение на два процентных пункта: с 18% до 16%.