В первый день выборов главы ЕАО проголосовал каждый второй избиратель

Явка в первый день выборов главы Еврейской автономной области (ЕАО) составила 49,23%, проголосовали 57,4 тыс. человек. Это следует из данных, представленных на сайте избирательной комиссии региона.

Во всех районах области, за исключением города Биробиджана, активность избирателей превысила 50%, в столице она составила 46,29%.

На кресло губернатора ЕАО, напомним, претендует временно исполняющая обязанности главы региона Мария Костюк («Единая Россия»), Александр Щербина (КПРФ), Василий Гладких (ЛДПР) и Александр Крупский («Коммунисты России»). Голосование в регионе продлится три дня, до 14 сентября включительно.

Божена Иванова