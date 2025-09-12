Продавщица ярославского магазина подозревается в присвоении 1,8 млн рублей

В Ростове Великом полиция возбудила уголовное дело по факту растраты. 43-летняя местная жительница подозревается в присвоении денег магазина через фиктивные финансовые операции, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По данным следствия, женщина, работая старшим продавцом в магазине одежды, в течение 10 месяцев отменяла оплаченные покупки и оформляла возврат средств на свой счет. В результате этих действий она присвоила около 1,8 млн рублей.

Подозреваемая уже дала признательные показания. Следственное подразделение ОМВД России «Ростовский» возбудило дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Антон Голицын