Годовой убыток Sotheby`s удвоился

По итогам 2024 года убыток аукционного дома Sotheby`s достиг $248 млн. Это более чем вдвое больше убытков, которые дом понес в 2023 году,— $106 млн. Эксперты объясняют крупные убытки Sotheby`s общим спадом на рынке объектов искусства из-за снижения спроса от клиентов в Азии, в том числе в Китае, а также неопределенностью в США, связанной с тарифной политикой Дональда Трампа.

По данным швейцарского банка UBS и ассоциации Art Basel, общемировые продажи предметов искусства в 2024 году составили $57,5 млрд, что на 12% меньше, чем годом ранее. В сегменте аукционных лотов стоимостью от $10 млн продажи упали еще больше, на 39%. Выручка Sotheby`s от комиссионных в прошлом году составила $813 млн, что на 18% меньше, чем годом ранее. Общие продажи Sotheby`s в 2024 году составили $6 млрд, что на 23% меньше, чем в 2024 году.

У основного конкурента Sotheby`s, аукционного дома Christie`s, также зафиксировано снижение продаж, хотя и не такое существенное, на 6%, до $5,7 млрд.

Евгений Хвостик