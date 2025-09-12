Минприроды Ставрополья: в обмелевшую реку Куру восстановили подачу воды

В Ставропольском крае с 20 августа восстановили подачу воды из реки Малка в обмелевшую реку Кура в селе Ага-Батыр после обращений жителей к губернатору. Об этом сообщил глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Олег Безменов в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Безменов Фото: Олег Безменов

Во время прямой линии с губернатором Владимиром Владимировым местные жители подняли вопрос о критическом состоянии водоема. Река сильно заросла камышом, воды в ней практически не осталось.

Причиной обмеления стала недостаточная подача воды из реки Малка, которая дополнительно питает русло Куры, а также последствия селевых потоков в соседнем регионе.

После восстановления водоснабжения началось наполнение Курганенского и Моздокского водохранилищ, возобновилась подача воды в русло реки.

Ситуацию взяли на особый контроль. В ближайшее время запланирован выезд специалистов на место для детального изучения проблемы. По итогам работ будет предоставлена дополнительная информация.

Тат Гаспарян