Явка на Камчатке в первый день голосования составила 22%

Явка избирателей по Камчатскому краю, где 12-14 сентября проходят выборы губернатора, в первый день голосования составила 22,03%. Это следует из данных, опубликованных избирательной комиссией региона.

«Для нас это достаточно хороший показатель для первого дня голосования»,— прокомментировала результаты явки председатель краевого избиркома Инга Иринина. Наибольшей активностью, согласно информации комиссии, к 20:00 на Камчатке отличились Пенжинский муниципальный район (53,35%), Алеутский муниципальный округ (50,69%) и Усть-Камчатский муниципальный округ (45,87%).

Напомним, на пост губернатора Камчатского края претендует действующий глава региона Владимир Солодов («Единая Россия»), Роман Литвинов (КПРФ), Василина Кулиева (ЛДПР) и Дмитрий Тюрин («Коммунисты России»). Господин Солодов в своем Telegram-канале сообщил, что «исполнил свой гражданский долг» и проголосовал на выборах губернатора.

Божена Иванова