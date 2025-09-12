Самарская область около шести часов находилась под угрозой атаки БПЛА

Угроза атаки вражеской беспилотной атаки объявлялась в Самарской области на шесть часов. В настоящее время она отменена. Об этом сообщает единая госсистема предупреждения и ликвидации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Предупреждение об угрозе атаки БПЛА было объявлено в регионе утром в пятницу, 12 сентября, около 8:40 Отбой был объявлен примерно в 14:00 (MSK+1).

Аэропорт Курумоч продолжал работать в штатном режиме, однако произошла задержка вылета шести авиарейсов. Речь идет о самолетах, которые должны были отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ереван.

Георгий Портнов