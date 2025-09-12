В Екатеринбурге отменили концерт Тимы Белорусских, который должен был пройти 25 сентября в концерт-холле «Свобода». Об этом сообщил сам артист в своем Telegram-канале.

«Плохие новости по ближайшим концертам…Нам очень жаль, друзья. Вы знаете, как я жду каждой нашей встречи и с большим сожалением пишу этот пост, но, к сожалению, ничего не могу сделать»,— написал Тима Белорусских.

По его словам, все, кто приобрел билеты, могут вернуть их в точках продаж или дождаться новой даты мероприятия.

Аналогичная ситуация сложилась с концертами в Краснодаре, Новосибирске и Красноярске. О причинах отмены мероприятий не сообщается. Артист поблагодарил своих поклонников за поддержку и пообещал вскоре объявить новые даты для этих выступлений.

Полина Бабинцева