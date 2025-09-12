Ярославскую породу коров возрождают в регионе

В Ярославской области продолжаются усилия по сохранению ярославской породы крупного рогатого скота. С начала года генотипировали 2040 коров и 130 быков-производителей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ярославской области

Меры направлены на отбор лучших животных для дальнейшего разведения, что поможет повысить продуктивность и устойчивость породы. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Евгений Тихонов подчеркнул важность ярославской породы для местного сельского хозяйства. В регионе работают 16 племенных хозяйств, занимающихся ее содержанием и разведением. Господин Тихонов отметил, что генотипирование поможет сделать породу более конкурентоспособной.

Племенные хозяйства могут получить компенсацию до 80% затрат на исследования за счет федерального и регионального бюджетов. В ближайшее время планируется генотипировать около 6 тыс. животных. В Ярославской области содержится около 15 тыс. голов ярославской породы, которая существует более 150 лет. В 2023 году поголовье увеличилось на 7%.

Антон Голицын