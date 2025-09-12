Число голосующих на выборах гордумы Томска резко упало после 12:00

Темп голосования на участках на выборах в гордуму Томска резко упал во второй половине дня 12 сентября. Это следует из данных ГАС «Выборы».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Если с 8:00 до 12:00 проголосовало 17,5 тыс. горожан, то с 12:00 до 15:00 только 1,9 тыс. Так, в одномандатном округе №9 за три часа после полудня проголосовало только 45 человек. В результате явка на участках достигла отметки в 5,48%.

Дистанционным электронным голосованием к настоящему времени воспользовалось 18,6 тыс. томских избирателей.

Валерий Лавский