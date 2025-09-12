«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о разработке НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова — биологическом каркасе для пациенток, которые перенесли рак молочной железы.

Научные открытия в медицине — это инвестиции не столько в идеи, сколько в жизнь и здоровье людей. Чем шире исследовательская база, тем больше заболеваний можно успешно лечить. Поддержка таких проектов — одна из ключевых задач национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Финансирование уже сейчас получают смелые инициативы многих ученых. Например, в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова ученые разрабатывают 3D-биорезорбируемый скаффолд — биологический каркас для пациенток, которые перенесли рак молочной железы. Он, как ожидается, позволит восстановить форму груди. Сейчас для этого используют силиконовые имплантаты, которые часто вызывают осложнения: воспаления и даже отторжение. Новая разработка поможет избежать этих проблем, рассказал “Ъ FM” один из разработчиков скаффолда, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией регенеративной медицины центра имени Кулакова Тимур Фатхудинов:

«Мы в рамках выделенного финансирования получим прототип этого изделия, испытаем его, в том числе на крупных животных, это, скорее всего, будут минипиги. Дальше, если результаты получатся обнадеживающими, мы будем регистрировать в Росздравнадзоре новое медицинское изделие. Проект будет длиться три года, на третий год мы получим прототип. Сейчас у нас уже есть экспериментальные образцы, которые мы трансплантируем в лабораторных животных, изучаем биомеханические свойства этого скаффолда, биосовместимость, реакцию отторжения инородного тела — всеми доступными методами оцениваем его безопасность и эффективность».

С 2019 года число клинических исследований выросло в пять раз. Тенденция эта, судя по всему, продолжится. По крайней мере, согласно планам властей, к 2030 году каждая вторая разработка, получившая поддержку, должна быть внедрена в практику.