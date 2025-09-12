Госэкспертиза одобрила проект футбольного комплекса «Лидер» в Ставрополе

Проект футбольного спортивного центра «Лидер» с бассейном в Ставрополе получил положительное заключение государственной экспертизы, объект стоимостью 74,5 млн руб. планируют построить к 2030 году. Согласно данным портала ГИС ЕГРЗ, центр разместится на улице Доваторцев, 94.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Строительство осуществит компания «С-Строй», о чем в своем Telegram-канале ранее сообщал министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин. По его словам, спорткомплекс будет иметь футбольную направленность, также объект будет оснащен бассейном, чтобы удовлетворять потребности горожан и гостей краевой столицы в спортивно-оздоровительном и культурно-развлекательном отдыхе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Специализированный застройщик «С-Строй» зарегистрировано в 2022 году в городе Ставрополь. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Учредители компании — Сергей Соловьев и Сергей Буханцов. Выручка предприятия за 2024 год составила 200,3 млн руб., прибыль — 172,4 млн руб.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предоставил ООО «С-Строй» земельный участок площадью 5 тыс. кв. м на улице Доваторцев для строительства футбольного спортивного комплекса с бассейном «Лидер». Соответствующее распоряжение подписано 24 июля 2023 года. Решение принято координационным советом по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции Ставропольского края. Аренда участка предоставляется компании без проведения торгов в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Участок относится к землям населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена.

Тат Гаспарян