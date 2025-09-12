В Ярославле на маршрут №97с добавят два рейса в час пик

В Ярославле с 15 сентября будут добавлены два дополнительных утренних рейса маршрута №97с. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Напомним, с 1 сентября маршрут работает по обновленному расписанию ввиду увеличения единиц подвижного состава — в будни ходят 19 машин, в выходные — 16. Однако жители Дзержинского района стали жаловаться на нехватку автобусов в утренние часы пик.

«С 15 сентября расписание будет скорректировано: в утренние часы пик на линии выйдет больше машин. Интервал движения в будние дни утром составит около 6 минут»,— сообщил господин Евраев.

Два дополнительных рейса назначат на период с 7 до 8 утра.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 20 августа прекратил работу маршрут № 97 «14-й микрорайон» – «Улица Большие Полянки». Для его компенсации на маршрут №97с закупили четыре дополнительных автобуса большого класса.

Алла Чижова