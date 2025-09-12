На Ставрополье на модернизацию больниц выделено 2 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранения Ставропольского края в 2025 году выделено более 2 млрд руб. Половина этих средств направлена на капремонт медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края

В ведомстве уточнили, что к концу 2025 года в республике планируется завершить капремонт 27 медицинских объектов.

Одним из модернизированных объектов в этом году стала врачебной амбулатории в поселке Новокавказском. Финансирование составило 13,6 млн руб.

В амбулатории полностью обновили отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение, пожарную сигнализацию. Завершены кровельные работы, приведены в идеальное состояние кабинеты, фасад и входная группа, обустроена прилегающая территория.

Наталья Белоштейн