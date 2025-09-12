Командующий сухопутными войсками Германии призвал втрое увеличить число военнослужащих

Сухопутным войскам Германии необходимо увеличить численность действующих военнослужащих почти втрое — к нынешним 62 тыс. добавить еще 100 тыс. человек. Об этом заявил Альфонс Маис — инспектор сухопутных войск, являющийся фактически ее командующим,— в конфиденциальном письме, оказавшемся в распоряжении Reuters.

По словам господина Маиса, это необходимо, чтобы достичь новых целей НАТО, направленных на повышение боеготовности европейских стран в условиях растущей угрозы агрессии со стороны России. В письме, направленном 2 сентября командующему (генеральному инспектору) бундесвера Карстену Бройеру, инспектор призвал увеличить численность сухопутных войск на 45 тыс. человек к 2029 году и еще на 45 тыс.— к 2035-му, также еще 10 тыс. человек нужны для укрепления территориальной обороны. Он считает, что такое наращивание числа военнослужащих нужно, «чтобы к 2029 году армия существенно повысила боеготовность, а к 2035-му — могла обеспечивать тот уровень возможностей, который Германия обещала НАТО».

В Министерстве обороны Германии отказались комментировать данные Reuters. Однако подтвердили информацию, что стране необходимо в общей сложности 460 тыс. военнослужащих — 260 тыс. действующих и 200 тыс. резервистов.

Яна Рождественская