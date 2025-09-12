Северный флот России приступил к учениям «Запад-2025»

Северный флот развернул силы в ближней и дальних морских зонах на совместных учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

В ближней морской зоне к выполнению задач приступили корабельные тральные группы и поисково-ударные группы Кольской флотилии. В Баренцевом море — корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера и фрегата соединения ракетных крейсеров Северного флота. Также на этой территории выполняют задачи подводные лодки. В северных районах Северного Ледовитого океана развернута Арктическая экспедиционная группировка флота.

В ходе учения группировки Северного флота отработают защиту объектов береговой инфраструктуры. В том числе будет прорабатываться применение высокоточного оружия, следует из публикации.

Учение «Запад-2025» пройдет в Белоруссии с 12 по 16 сентября. На нем военнослужащие отработают планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник».