Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородская пенсионерка отдала аферистам 1,8 млн рублей в коробке из-под чая

Телефонные мошенники под видом сотрудников военной прокуратуры и полиции вынудили 81-летнюю жительницу Нижнего Новгорода отдать им все свои сбережения. По данным полиции, они сообщили нижегородке о том, что по ее банковскому счету прошла какая-то сомнительная операция.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Чтобы отменить эту операцию, аферисты предложили пенсионерке «задекларировать» все имеющиеся у нее средства. Нижегородка положила 1,87 млн руб. в коробку из-под чая и около своего дома передала их приехавшему курьеру.

После этого мошенники перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Андрей Репин