Сенаторы США требуют провести слушания о связях банка JPMorgan с Джеффри Эпштейном

11 сентября представители Демократической партии США, входящие в комитет Сената США по банковским делам, заявили о необходимости провести слушание о связах одного из крупнейших банков США JPMorgan Chase с финансистом Джеффри Эпштейном. Сенаторы заявили, что, «по опубликованным данным, JPMorgan открыл 134 счета, по которым для Эпштейна прошли трансакции на общую сумму $1 млрд». Они утверждают, что трансакции были произведены «несмотря на предупреждения некоторых сотрудников банка о том, что такие действия могут способствовать преступлениям Эпштейна».

Фото: New York State Sex Offender Registry / AP, File / AP

Авторы обращения призвали главу комитета по банковским делам Тима Скотта, который представляет Республиканскую партию США, «связаться с сотрудниками финансовых учреждений, которые работали с Эпштейном, включая гендиректора банка JPMorgan Джейми Даймона». «Необходимо, чтобы они под присягой дали показания, как в их банке совершались действия, которые могли способствовать преступлениям Эпштейна»,— считают сенаторы.

В июле 2019 года финансист Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке по обвинению в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек. В его окружение входили политики, бизнесмены и знаменитости со всего мира, некоторые из них регулярно посещали организуемые им мероприятия. В августе 2019 года тело Джеффри Эпштейна нашли в тюрьме. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством.

Евгений Хвостик