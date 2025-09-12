Ярославскую УК подозревают в причинении имущественного ущерба

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по факту неоплаты управляющей компанией коммунальных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Дзержинского района выяснила, что ООО «УК «Ярославльсити» задолжало ПАО «ТНС энерго Ярославль» 1,3 млн руб.

«Проверка показала, что в нарушение требований законодательства поступающие от потребителей денежные средства управляющая компания ресурсоснабжающей организации в полном объеме не перечисляет и расходует на иные нужды»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Материалы проверки направили следователям, которые впоследствии возбудили дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Согласно данным рейтинга, опубликованного АНО «Центр развития ЖКХ» (учрежден правительством области), по состоянию на второй квартал 2025 года ООО «УК "Ярсити"» занимает последнее, 154-е, место с самым низким баллом — минус 5.

