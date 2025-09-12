Прокуратура Ставрополья добилась упрощения трудоустройства участников СВО

Прокуратура Александровского района Ставропольского края добилась изменения квалификационных требований для трудоустройства участников специальной военной операции на должности муниципальной службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство проанализировало нормативно-правовые акты округа и выявило их несоответствие действующему законодательству. Краевым законом для участников СВО установлены упрощенные квалификационные требования при замещении должностей муниципальной службы.

Для занятия позиций высшей и главной групп военнослужащим достаточно иметь высшее образование уровня бакалавриата. При трудоустройстве на должности главной группы участникам операции необходим лишь один год стажа муниципальной службы или работы по специальности.

Нормативные акты органов местного самоуправления противоречили этим требованиям. Прокурор направил муниципалитету предложение привести документы в соответствие с действующим законодательством.

После вмешательства прокуратуры квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского округа были изменены.

Тат Гаспарян