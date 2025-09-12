В Екатеринбург в течение нескольких месяцев вернется генконсул Франции

В Екатеринбург совершила поездку делегация посольства Франции, которая прибыла для обсуждения вопроса о работе генконсульства страны на Урале. Об этом сообщил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

«Генеральное консульство Франции сохранило свое присутствие, рассматривался вопрос его места расположения и подбора кандидата на должность генерального консула Франции в Екатеринбурге», — сказал господин Харлов. Он добавил, что рассмотрение вопроса займет несколько месяцев.

Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге прекратило работу в 2024 году. При этом с 2012 года оно не занималось рассмотрением документов для выдачи виз.

Анна Капустина