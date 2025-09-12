Страны СНГ создадут киносеть

Страны СНГ намерены создать киносеть, где будут показывать фильмы стран содружества, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В числе позитивных итогов секции "Кино" — выработанное решение о старте проекта по созданию киносети стран СНГ»,— сказала она на итоговой сессии Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур (цитата по «Интерфакс»). Предполагается, что проект укрепит «традиции дружбы и добрососедства».

По словам главы Фонда кино Федора Соснова, первые кинозалы откроются до конца 2025 года.

Вице-премьер также сообщила о работе над взаимной дистрибуцией фильмов со странами БРИКС.