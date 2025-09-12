Капитан авангарда заякорился в «Прибое»

В Санкт-Петербурге после девятилетней реконструкции официально открыли Центр современного искусства (ЦСИ) имени музыканта и композитора Сергея Курехина. Праздничный концерт в авангардистском сумасшествии прошел в обновленном центре на Среднем проспекте Васильевского острова в полностью перестроенном здании бывшего кинотеатра «Прибой». Как прошло долгожданное открытие центра — в репортаже «Ъ-СПб».

Реконструкцию бывшего кинотеатра «Прибой» запланировали еще в 2007 году, однако окончательно проект согласовали только к 2015 году. Модернизировать объект планировали за два года, однако за время работ сменился подрядчик, менялись сроки и в несколько раз выросла стоимость. Последние разы срок сдачи проекта сдвигали с конца 2024 года сначала на май, а потом на сентябрь 2025 года. В итоге открытие и вовсе приурочили к Форуму объединенных культур, который проходит в Петербурге с 11 по 13 сентября.

Дизайн интерьеров разработал молодой архитектор Никита Сидоров, внук Сергея Курехина. Обновленное пространство экс-кинотеатра получило концертный зал-трансформер вместимостью до 1000 мест, малый зал-трансформер примерно на 160 человек, которые технически можно объединить в один. В ЦСИ расположились кафе, ресторан, большие уличные балконы, студии для телесъемок, репетитории, медиатека, архивные фонды и большое пространство для любых творческих порывов.

Пространство открывается для всех желающих с пятницы, 12 сентября. Сейчас там уже действует экспозиция «Адреса перемен» о художественной жизни Ленинграда и Петербурга с 1980-х годов по 2000-е с работами Виктора Цоя, Георгия Гурьянова, Тимура Новикова, Ольги Тобрелутс, Андрея и Алексея Хасс и др. Адреса перемен, рассказала супруга Сергея Курехина и руководитель центра Анастасия,— это адреса Рок-клуба, БКЗ, ЛДМ, галереи АССА, «Сайгона», «Камчатки», «Пушкинской, 10». Именно там сконструирован тот мир, в котором мы сейчас живем. Первое мероприятие в ЦСИ пройдет 16 сентября — премьера балета Вадима Каспарова, но пока по приглашениям. С октября курехинский центр начнет полноценную работу.

Естественно (город изрядно вложился в создание проекта), торжественное открытие посетил губернатор Петербурга Александр Беглов, который, по его словам, даже слегка замедлял реализацию проекта своими идеями. «Настя мне говорила, что если я здесь еще продолжу что-то предлагать, то мы не завершим работу. Но мы отвоевали здесь веранду!»— отметил на открытии градоначальник. Поздравила с открытием центра вице-премьер Татьяна Голикова, посещение которой, кажется, слегка сковывало любителей победокурить по-курехински. Она, в свою очередь, отметила, что архитектура помещения очень хорошо сочетается с самим композитором. «Его произведения дышали новаторством. И здесь вновь открываются возможности, чтобы не только проводить концерты, встречи, лекции и перформансы, но и учиться. Учиться истории, которую нам дал Сергей»,— заключила зампред правительства. «Все эти новшества смотрятся необычно, но они такими и должны быть. Это хорошая память для Сергея»,— прокомментировал нетипичный для застройки Петербурга проект господин Беглов. Выполнив свой долг перед Курехиным, оба спикера покинули центр — вечером того же дня в рамках культурного форума у госпожи Голиковой был запланирован торжественный прием в Русском музее.

Анастасия Курехина же благодарила всех, кто за долгие годы помогал с реконструкцией центра имени ее мужа: от Валентины Матвиенко до театроведа Натальи Пахомовой. «Когда сюда приходят музыканты, художники, они говорят, что это мечта, это космос. Сергей говорил, что очень хочется невозможного, но если этого хочется, то это существует»,— делилась вдова авангардиста. А космоса в шоу на открытии было много — почему-то новейший диджитал всегда ассоциируется именно с космосом.

В зале в ожидании шоу сидели гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, итальянский и российский дирижер Фабио Мастранджело, директор фестиваля «Опера — всем» Юлия Стрижак, депутат городского парламента и актриса Анастасия Мельникова, искусствовед Михаил Швыдкой и друг Курехина, музыкант классического состава «Аквариума», участник «Поп-механики» Всеволод Гаккель. А наблюдать им было что.

Зрители смотрели на подиум за танцами со световым шоу под симфонический оркестр, исполняющий музыку виновника торжества. На другой сцене резко появились музыканты, исполняющие «Тибетское танго» «Поп-механики», правда, без саксофониста. Конечно, все не могло быть так просто. Спустя пару минут выступления стало понятно, откуда шли звуки саксофона: по подиуму на платформе из рояля «выплыл» старший брат лидера «Гражданской обороны» Егора Летова Сергей Летов, участник многих перформансов Курехина. Затем рояль проследовал обратно, а его вновь незаметно заменили танцоры и внезапно появившийся громадный велосипед-якорь. Символизм был вполне естественен: проект реализован на месте бывшего «Прибоя», а в «Поп-механике» Сергей получил прозвище или титул «Капитан».

И у Капитана был уникальный корабль-оркестр, которым он дирижировал. «Если подпрыгнул левой ногой, надо играть Шостаковича. Если правой, то джаз»,— пересказывали его близкие особый способ дирижирования в группе.

Незаметно пространство перед зрителями в темноте вновь заняли танцоры, которые опять отвлекли внимание, не дав заметить, что другая сцена вновь преобразилась. Детский хор радио и телевидения Петербурга собрал на себя внимание массы камер смартфонов, потому что услышать курехинского «Моего сурка» в таком исполнении каждый день не получится. А выбор отличный — как никак, из «Детского альбома». На подиуме в это время гимнастические номера исполняла пара танцоров. Партнерша была в ярко-розовом облегающем купальнике, контрастирующем с костюмами ребят из детского хора. Но именно здесь, в центре современного искусства имени Курехина, это было органично.

Публика разразилась аплодисментами, а на якобы горящем рояле на авансцену выехал диджей. Плотность всего нового в череде выступлений была такой, что привыкнуть к этому не получалось. Спустя несколько минут очередного перформанса, диджей сложил руки на плечах крест-накрест, завершив свой сет. Музыку тут же подхватил оркестр, который поставил точку в этом шоу. Капитану наверняка бы понравилось. Зрителям понравилось точно.

Полина Пучкова