Спрос на грузовики в Ставропольском крае вырос в 2025 году

Спрос на коммерческую технику в Ставропольском крае значительно вырос в первом полугодии 2025 года из-за увеличения объемов перевозок и развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» аналитики «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами роста среди новых грузовиков стали китайские марки Dayun с показателем 90,1 и Howo (51,2), а также отечественный «Урал» (34). По конкретным моделям наиболее востребованными оказались Dayun CGC1120D — спрос вырос в 2,2 раза, FAW 3250 показал рост на 93,1, а Howo T5G — на 42,3. Популярность КАМАЗа на базе модели 65117 увеличилась до 40 единиц в зависимости от модификации.

На рынке седельных тягачей спрос поднялся на 7,7, особенно заметен рост интереса к технике марки JAC (39,4). В 2025 году на рынок поступили два новых тягача КАМАЗ — 65955 и 65659, которые привлекли внимание покупателей. По сравнению с летом прошлого года спрос на КАМАЗ 65116-7010-56 (5H) удвоился, на JAC K7 вырос на 36,9, а на КАМАЗ 54901 — на 26,9.

Интерес к новым прицепам увеличился вдвое. Среди брендов-лидеров роста оказались Трансприцеп, Luxuda, Сеспель, Auflieger и УралСпецТранс. Существенный рост показали автовозы Luxuda моделей LZC9405BG и LZC9506BG, а также тралы Juterborg JTB-50 и Specpricep 9942L4. Продажи прицепов марки SAS выросли более чем в десять раз, Grunwald — в 4,3 раза, Трансприцеп — на 58,2, Тверьстроймаш — на 38,6.

Тат Гаспарян