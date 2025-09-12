ФПК пообещала компенсацию за перевозку потерявшейся собаки из поезда Новороссийск—Екатеринбург

Сотрудники Федеральной пассажирской компании (ФПК, компания РЖД) и волонтеры нашли собаку, сбежавшей с поезда Новороссийск — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ФПК. Компания извинилась перед хозяйкой собаки и отметила, что возместит полную стоимость перевозки питомца.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, инцидент случился, когда животное выбежало из клетки во время остановки на станции Поворино Воронежской области. Отмечается, что проводники ухаживали за собакой отправителя, кормили ее и поили. Но при очередной замене воды питомец выбежал из клетки. Бригада поезда пыталась поймать собаку, но она все-таки убежала на платформу.

На протяжении нескольких дней ее разыскивали более 20 сотрудников ФПК, волонтеры и местные жители.

Артем Путилов