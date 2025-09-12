Azur Air возобновляет рейсы на Фукуок впервые с 2020 года

Авиакомпания Azur Air увеличит количество рейсов во Вьетнам. В ноябре она возобновит полеты на остров Фукуок из Москвы и еще семи городов. Директор коммерческого департамента авиакомпании Вадим Долев отметил, что прямого авиасообщения между Россией и крупнейшим вьетнамским островом не было с 2020 года.

«Этой зимой мы выбрали для себя две рыночных ниши: полеты во Вьетнам — Нячанг и Фукуок — и Таиланд — Пхукет и в Паттайю. Наш флот — Boeing 757 и 767 — позволяет эффективно работать на этих направлениях»,— утверждает господин Долев в пресс-релизе (есть в распоряжении “Ъ”). В этом году, отметил он, пассажиропоток компании может достичь 2,3 млн пассажиров.

Azur Air также рассматривает возможности расширения полетной программы в Китай. По словам господина Долева, рейсы в КНР зависят от спроса пассажиров. Авиакомпания поддерживает связь с авиационными властями Китая, чтобы при возможности возобновить полеты в Санью.