В Махачкале перекроют девять улиц на время проведения полумарафона
В Махачкале сегодня и завтра, 12 и 13 сентября, ограничат движение транспорта из-за проведения ежегодного полумарафона ATLETICA ZABEG 2025. Об этом сообщает пресс-служба управления транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации столицы Дагестана.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
Самые длительные ограничения коснутся улицы Пушкина. Участок от улицы Магомеда Ярагского до улицы Гамзата Цадасы будет закрыт с 13:00 12 сентября до 01:00 13 сентября. Отрезок от улицы Леваневского до улицы М. Ярагского перекроют с 21:00 12 сентября до 00:30 13 сентября.
С 21:00 до 24:00 12 сентября движение также ограничат на восьми улицах центра Махачкалы: на улице Даниялова от площади Коминтерна до улицы Г. Цадасы, улице Мирзабекова от улицы Камалова до улицы Буйнакского и улице Эмирова от площади Коминтерна до улицы Буйнакского.
Кроме того, будут перекрыты улицы Тихонова, Готфрида Гасанова, участок улицы Буйнакского от улицы Готфрида Гасанова до Максима Горького и Порт-Петровская от городского пляжа до улицы Леваневского.
Уточняется, что меры принимаются для обеспечения безопасности участников забега и зрителей.